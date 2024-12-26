Война — день 1037: россияне окружают Покровск, а ВСУ контратакуют в Часовом Яру

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление не останавливается даже с наступлением праздничного периода и ухудшения погодных условий. Основным заданием для оккупационных сил остается полной захват Донецкой области, для чего они пытаются окончательно выбить ВСУ из Курахово, а также окружить Покровск. На штурм последнего захватчики бросают все доступные силы и средства, однако пока к городской черте они не добрались. Силы обороны Украины в свою очередь показывают успехи в районе Часового Яра и смогли стабилизировать ситуацию в городе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Киевская, Черниговская, Полтавская, Черкасская области – угроза ударных БПЛА россиян. Также угроза беспилотников для Киева.

00:00 Япония пообещала передать Украине 3 миллиарда долларов из замороженных российских активов.

О том, что происходило 23 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1034: россияне запускают дроны и штурмуют на самокатах

С ситуацией в Украине 24 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1035: проблемы возле Великой Новоселки и штурмы в Курской области

О новостях и событиях 25 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1036: РФ устроила масштабный обстрел на Рождество и подходит к Великой Новоселке