Війна — день 1041: "пророцтво" Гордона і загадковий рейс з Росії до США

Оперативно про головне за добу

Російський наступ не зупиняється навіть із наближенням Нового року, а лише минулої доби сталося 171 бойове зіткнення. Найбільш гарячими залишаються Покровський та Курський напрями, де відбулася майже половина всіх добових російських штурмів. Загарбники намагаються обійти Покровськ із південного заходу та відрізати його від постачання, оскільки розуміють, що заблокувати місто буде простіше, ніж штурмувати його. При цьому на Заході все голосніше звучать голоси проросійських політиків, які вважають, що Україні доведеться відмовитись від своїх територій і навіть загрожують залишити її без електрики. Втім, підтримка України все ще зберігається, і незабаром українці зможуть почути й добрі новини.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До десятка ударних БПЛА перебуває у повітряному просторі України.

00:00 У російських ЗМІ повідомили, що спеціальний літак, яким користуються перші особи РФ, пробув два дні у США. На тлі цього у мережі вже з’явилося багато конспірологій.

Про те, що відбувалося 27 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1038: росіяни змінюють тактику біля Покровська, а Путін мріє про переговори

З ситуацією в Україні 28 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1039: солдатів КНДР відправляють на забій, а Україна очікує на нову допомогу

Про новини та події 30 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1040: росіяни просуваються в Курахово і оточують Покровськ