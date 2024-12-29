Війна — день 1040: росіяни просуваються в Кураховому і оточують Покровськ

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває, однак із погіршенням погоди його темпи дещо знизилися. Однак це зовсім не означає настання затишшя. Лише за попередню добу на фронті сталося 149 бойових зіткнень, з яких майже третина зафіксована на Покровському напрямку, де вони намагаються взяти Покровськ у кільце. При цьому на території України все ще перебуває близько 600 тисяч російських солдатів, яких продовжують кидати в бій, попри величезні втрати. Величезна перевага в живій силі дозволяє їм повільно просуватися в Курахове, хоч і не так швидко, як би їм хотілося.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Під час повномасштабної війни не менше 3,5 мільйонів українців втратили житло, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Про новини та події 26 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1037: росіяни оточують Покровськ, а ЗСУ контратакують у Часовому Яру

Про те, що відбувалося 27 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1038: росіяни змінюють тактику біля Покровська, а Путін мріє про переговори

З ситуацією в Україні 28 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1039: солдатів КНДР відправляють на забій, а Україна очікує на нову допомогу