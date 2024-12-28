Війна — день 1039: солдатів КНДР відправляють на забій, а Україна чекає на нову допомогу
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі субота, 28 грудня 2024 року. На фронті тривають запеклі бої, особливо у Курській області, де відправляють у бій солдатів КНДР, проте роблять усе можливе, щоб їх не можна було взяти живими в полон. Кабмін вирішив дати священникам бронь від мобілізації. А США готують нову партію допомоги для України, хоч поки й невідомо точно, коли на неї чекати, і що в ній буде.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Стали відомі перші подробиці, що буде в пакеті допомоги, який готують США. Попередньо, туди закладуть артилерійські снаряди та ракети для ППО.
00:00 Російські окупанти накопичують сили у Новооленівці Донецької області та готуються до наступу на Новоєлизаветівку, — DeepState.
Тим часом ситуація в Курській області зараз така:
З ситуацією в Україні 25 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1036: РФ влаштувала масштабний обстріл на Різдво та підходить до Великої Новосілки
Про новини та події 26 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1037: росіяни оточують Покровськ, а ЗСУ контратакують у Часовому Яру
Про те, що відбувалося 27 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1038: росіяни змінюють тактику біля Покровська, а Путін мріє про переговори