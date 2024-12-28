Ще багато: в ГУР дали назвали невтішну цифру залишків ракет у російського режиму

Окрім ракет, росіяни також значно збільшили виробництво ударних безпілотників

Росія все ще має доволі велику кількість літаючого вибухаючого мотлоху, яким вона здатна бити по Україні. Її ракетний арсенал налічує понад 1400 ракет різних типів, більша частина яких перебуває у так званому "недоторканому запасі". При цьому ворог здатний виготовляти від 120 до 150 "Іскандерів", "Калібрів" та Х-101 на місяць.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE". За його словами, серед 1400 ракет, які залишаються в запасі в окупантів, є такі типи:

Приблизно 350 крилатих ракет морського базування типу "Калібр",

500 протикорабельних ракет середнього радіуса дії "Онікс",

Понад 50 аеробалістичних ракет типу "Кинджал",

Понад 130 балістичних ракет типу "Іскандер",

Понад 400 ракет класу Х-101 (стратегічні крилаті ракети повітряного базування класу повітря-земля), Х-55 (стратегічні авіаційні крилаті ракети) та Х-35 (дозвукові крилаті протикорабельні ракети).

"По багатьох позиціях — це недоторканий запас. Тому вони приділяють, звичайно, велику увагу плануванню, розвідці, і не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення", – додав Юсов.

За словами Юсова, росіяни дуже критично залежать від іноземних компонентів у справі виготовлення ракет. Тому потрібно посилити як санкції, так і контроль над їхнім дотриманням. Не буде компонентів – Росія зможе виготовляти ракети у дуже обмеженій кількості. Зараз окупанти здатні виготовляти в місяць 120-150 ракет – 40-50 "Іскандер", 30-50 "Калібрів" та близько 50 Х-101.

Також окупанти намагаються замінити ракети масованими ударами безпілотників. Зараз Росія значно наростила їхнє виробництво. Раніше вона залежала від постачань БПЛА від союзних країн, потім – від постачання іноземних компонентів до БПЛА, а зараз завдяки переданим технологіям та налагодженому виробництву змогла самостійно виробляти велику кількість дронів.

Зазначимо, що Росія вже почала використовувати у своїх копіях іранського ударного БПЛА "Шахед" штучний інтелект (ШІ). Основна мета цього — розпізнавання цілей під час автономного польоту. Таким чином, ворог хоче унеможливити глушіння БПЛА за допомогою РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно українцям наочно показали, що означає "локаційно втрачено" у зведеннях про "Шахеди". Зазвичай, це БПЛА, який може раптово зникнути з радарів через те, що просто впав на землю.