Ракетна атака на Запоріжжя: в ОВА повідомили, куди намагалися бити росіяни

На щастя, обійшлося без постраждалих

Російські окупанти ввечері 26 грудня вдарили по об'єкту промислової інфраструктури у Запоріжжі. Зараз встановлюється масштаб руйнувань, завданих ворогом, який саме об'єкт опинився під атакою, не розголошується.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Удар було завдано балістичною ракетою, про постраждалих внаслідок атаки повідомлень не надходило.

"Росіяни завдали удар по місту. Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області… Масштаби руйнувань встановлюються", – додав він.

Російські окупанти все частіше намагаються бити по Запоріжжю. Для цього вони використовують ракети та керовані авіабомби, мішенню стає цивільна інфраструктура, від терору окупантів страждають звичайні люди. Так, раніше ми писали про те, що російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. Від російського авіаудару загинули 10 людей, 8 із них знаходилися в автомобілях. Російські авіабомби прилетіли по перехрестю, де знаходилося багато людей та автомобілів.

Також у вівторок, 10 грудня, близько 15:00 російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті у самому центрі міста була зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі. Загинули та були поранені люди, рятувальна операція тривала кілька днів.