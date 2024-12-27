Ракетная атака на Запорожье: в ОВА сообщили, куда пытались бить россияне

К счастью, обошлось без пострадавших

Российские оккупанты вечером 26 декабря ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье. Сейчас устанавливается масштаб разрушений, нанесенных врагом, какой именно объект оказался под атакой, не разглашается.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Удар был нанесен баллистической ракетой, о пострадавших в результате атаки сообщений не поступало.

"Россияне нанесли удар по городу. Враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области… Масштабы разрушений устанавливаются", – добавил он.

Российские оккупанты все чаще пытаются бить по Запорожью. Для этого они используют ракеты и управляемые авиабомбы, мишенью становится гражданская инфраструктура, от террора оккупантов страдают обычные люди. Так, раньше мы писали о том, что российские военные ударили КАБами по Запорожью. От российского авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях. Российские авиабомбы прилетели по перекрестку, где находилось много людей и автомобилей.

Также во вторник, 10 декабря, около 15:00 российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате в самом центре города была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. Погибли и были ранены люди, спасательная операция продолжалась несколько дней.