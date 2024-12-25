РФ во второй раз за рождественское утро запустила ракеты и баллистику по Украине: в городах сильные взрывы

Второй раз за утро Рождества россияне кошмарят Украину ракетами

После масштабной утренней атаки по Украине россияне совершили повторный ракетный удар по нашей территории. В частности, около 9:39 в небе над Днепропетровской областью зафиксировали движение ракет.

В 8.33 в большинстве областей Украины был объявлен отбой воздушной тревоги, за исключением регионов, где сохранялась угроза атак беспилотниками. В 8.50 на территории Днепропетровской области зафиксировали движение ударных беспилотников. Почти одновременно сообщили о такой же угрозе в Кременчуге. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Около 9:39 беспилотники заметили на границе Днепропетровской и Полтавской областей – они двигались в северо-восточном направлении в сторону Харькова.

В 9:42 Воздушные силы сообщили о скоростной цели, приближавшейся к Днепру с юго-востока. Через несколько минут зафиксировали крылатые ракеты на севере Харьковской области, направлявшиеся в Полтаву.

В 9:50 дежурная ракета пересекла север Днепропетровской области, взяв курс на Кременчуг. Вскоре после этого местные жители сообщили о серии мощных взрывов.

К этому добавилась угроза баллистики из Крыма. Во многих городах Украины в 9:48 снова объявили о воздушной тревоге.

В 10:19 по всей Украине, кроме Харьковской области, об'явили отбой воздушной тревоги.

Также "Телеграф" ранее сообщал, что россияне на Рождество атаковали энергетику. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.