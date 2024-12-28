Еще много: в ГУР дали назвали печальную цифру остатков ракет у российского режима
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Кроме ракет, россияне также значительно увеличили производство ударных беспилотников
Россия все еще имеет достаточно большое количество летающего и взрывающегося хлама, которым она способна бить по Украине. Ее ракетный арсенал насчитывает более 1400 ракет разных типов, большая часть которых находится в так называемом "неприкосновенном запасе". При этом враг способен производить от 120 до 150 "Искандеров", "Калибров" и Х-101 в месяц.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новини.LIVE". По его словам, среди 1400 ракет, которые остаются в запасе у оккупантов, есть следующие типы:
- Приблизительно 350 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",
- 500 противокорабельных ракет среднего радиуса действия "Оникс",
- Более 50 аэробаллистических ракет типа "Кинжал",
- Более 130 баллистических ракет типа "Искандер",
- Более 400 ракет класса Х-101 (стратегические крылатые ракеты воздушного базирования класса "воздух-земля"), Х-55 (стратегические авиационные крылатые ракеты) и Х-35 (дозвуковые крылатые противокорабельные ракеты).
"По многим позициям – это неприкосновенный запас. Поэтому они уделяют, конечно, большое внимание планировке, разведке, и не работают так огульно, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения ", – добавил Юсов.
По словам Юсова, россияне очень критично зависят от иностранных компонентов в деле изготовления ракет. Поэтому следует усилить как санкции, так и контроль над их соблюдением. Не будет компонентов – Россия сможет производить ракеты в очень ограниченном количестве. Сейчас оккупанты способны производить в месяц 120-150 ракет — 40-50 "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 Х-101.
Также оккупанты пытаются заменить ракеты массированными ударами беспилотников. Сейчас Россия значительно нарастила их производство. Раньше она зависела от поставок БПЛА от союзных стран, затем – от поставок иностранных компонентов в БПЛА, а сейчас благодаря переданным технологиям и отлаженному производству смогла самостоятельно производить большое количество дронов.
Отметим, что Россия уже начала использовать в своих копиях иранского ударного БПЛА "Шахед" искусственный интеллект (ИИ). Основная цель этого – распознавание целей во время автономного полета. Таким образом, враг хочет сделать невозможным глушение БПЛА с помощью РЭБ.
Напомним, недавно украинцам наглядно показали, что значит "локационно потерян" в сводках о "Шахедах". Обычно это БПЛА, который может внезапно исчезнуть с радаров из-за того, что просто упал на землю.