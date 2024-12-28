Еще много: в ГУР дали назвали печальную цифру остатков ракет у российского режима

Кроме ракет, россияне также значительно увеличили производство ударных беспилотников

Россия все еще имеет достаточно большое количество летающего и взрывающегося хлама, которым она способна бить по Украине. Ее ракетный арсенал насчитывает более 1400 ракет разных типов, большая часть которых находится в так называемом "неприкосновенном запасе". При этом враг способен производить от 120 до 150 "Искандеров", "Калибров" и Х-101 в месяц.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новини.LIVE". По его словам, среди 1400 ракет, которые остаются в запасе у оккупантов, есть следующие типы:

Приблизительно 350 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",

500 противокорабельных ракет среднего радиуса действия "Оникс",

Более 50 аэробаллистических ракет типа "Кинжал",

Более 130 баллистических ракет типа "Искандер",

Более 400 ракет класса Х-101 (стратегические крылатые ракеты воздушного базирования класса "воздух-земля"), Х-55 (стратегические авиационные крылатые ракеты) и Х-35 (дозвуковые крылатые противокорабельные ракеты).

"По многим позициям – это неприкосновенный запас. Поэтому они уделяют, конечно, большое внимание планировке, разведке, и не работают так огульно, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения ", – добавил Юсов.

По словам Юсова, россияне очень критично зависят от иностранных компонентов в деле изготовления ракет. Поэтому следует усилить как санкции, так и контроль над их соблюдением. Не будет компонентов – Россия сможет производить ракеты в очень ограниченном количестве. Сейчас оккупанты способны производить в месяц 120-150 ракет — 40-50 "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 Х-101.

Также оккупанты пытаются заменить ракеты массированными ударами беспилотников. Сейчас Россия значительно нарастила их производство. Раньше она зависела от поставок БПЛА от союзных стран, затем – от поставок иностранных компонентов в БПЛА, а сейчас благодаря переданным технологиям и отлаженному производству смогла самостоятельно производить большое количество дронов.

Отметим, что Россия уже начала использовать в своих копиях иранского ударного БПЛА "Шахед" искусственный интеллект (ИИ). Основная цель этого – распознавание целей во время автономного полета. Таким образом, враг хочет сделать невозможным глушение БПЛА с помощью РЭБ.

Напомним, недавно украинцам наглядно показали, что значит "локационно потерян" в сводках о "Шахедах". Обычно это БПЛА, который может внезапно исчезнуть с радаров из-за того, что просто упал на землю.