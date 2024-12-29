Война — день 1040: россияне продвигаются в Курахово и окружают Покровск

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, однако с ухудшением погоды его темпы несколько снизились. Однако это вовсе не значит наступления затишья. Лишь за предыдущие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений, из которых почти треть зафиксирована на Покровском направлении, где они пытаются взять Покровск в кольцо. При этом на территории Украины все еще находится около 600 тысяч российских солдат, которых продолжают кидать в бой несмотря на огромные потери. Огромное преимущество в живой силе позволяет им медленно продвигаться в Курахово, хотя и не настолько быстро, как бы им хотелось.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 29 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Во время полномасштабной войны не менее 3,5 миллиона Украинцев потеряли жилье, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

О новостях и событиях 26 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1037: россияне окружают Покровск, а ВСУ контратакуют в Часовом Яру

О том, что происходило 27 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1038: россияне меняют тактику у Покровска, а Путин грезит переговорами

С ситуацией в Украине 28 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1039: солдат КНДР отправляют на убой, а Украина ожидает новую помощь