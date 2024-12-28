Сколько живой силы Россия держит в Украине: в ГУР МО назвали цифру

Пока что россиянам удается поддерживать численность группировки на одном уровне

Количество российской группировки в Украине уже довольно давно остается постоянным, несмотря на большие потери, имеющие тенденцию к росту. Сейчас на временно оккупированных территориях Украины находятся более 600 тысяч российских солдат.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новости.LIVE". По его словам, Россия несет колоссальные потери, но ей удается поддерживать численность группировки благодаря рекрутингово-мобилизационным мероприятиям.

"Количество российских солдат на временно оккупированных территориях Украины составляет около 600 тысяч. Те рекрутинговые мобилизационные меры, которые принимает враг, направлены прежде всего на пополнение потерь, потому что они колоссальны и имеют тенденцию к увеличению", — сказал он.

Напомним, будущий специальный представитель США по Украине Кит Келлог заявил о том, что россияне теряют в пять раз больше солдат на фронте, чем украинцы. Такой перекос связан с тактикой окупантов в войне на истощение. По словам чиновника, после 1000 дней войны россияне потеряли от 350 до 400 тысяч человек. Он назвал потери украинской стороны на уровне 150 тысяч солдат.

При этом, по данным президента Владимира Зеленского, количество украинских потерь составляет около 43 тысяч военных. В Генштабе ВСУ говорили, что российские потери подходят к 770 тысячам убитых и раненых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полномасштабное вторжение России в Украину длится уже более двух лет. За это время украинские защитники нанесли агрессору значительные потери в живой силе и технике.