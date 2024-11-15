Стала известна судьба военных, пробовавших взбунтоваться в России

Среди них есть больные — и военный, который потерял речь

В войсковую часть 57849, расположенную в Новосибирской области, привезли больше сотни российских военных со статусом "СОЧ". После угроз командования отправить их в зону боевых действий, мужчины взбунтовались, а некоторые ударились в бега.

После этого часть из них перевезли в Ростов с целью дальнейшей отправки на фронт. Многие из них "больные, на костылях, малоподвижные", сообщил источник медиа ASTRA.

Журналисты отмечают, что больше сотни военных со статусом "СОЧ" из части 57849 оказались в Ростове — сейчас их уже должны были отправить в зону боевых действий.

"Нас улетело [из части – ред.], я **й знает, почти все, осталось, может, человек пять из всех. На борте еще сидели люди с других направлений. Человек 180 ушли в пехоту, 22 забрали ВДВ", — говорит один из вывезенных "за ленту" военных на аудиозаписи, которое оказалось в распоряжении ASTRA.

Источник сообщил изданию, что борт уже улетел и военнослужащие будут выдвигаться на передовую. Ему неизвестно расстояние и направление, потому что никому ничего не говорят. Слово "беспредел" – самое мягкое определение из всего, что озвучил мужчина. В основном использовалась ненормативная лексика.

Кроме того, журналисты рассказали, что среди тех, кого отправили "за ленту" — лейтенант Александр Андреев. Он слышит, но не может говорить и общается только при помощи телефона. Пишет в заметках и дает читать. Кроме того, по словам его сослуживца, у него только правая рука рабочая.

Бунт в воинской части в Новосибирской области

"8 ноября туда привезли больше сотни военных со статусом "СОЧ" — самовольно оставивший часть. На проверку, как сказал источник ASTRA, многие среди них "больные, на костылях, малоподвижные". Мобилизованные и контрактники, некоторые официально имеют группу "Д" и временный отпуск. Несмотря на это, командование обещало отправить военных "за ленту" — то есть в зону боевых действий, что 13 ноября привело к бунту и побегу части военных", – пишет медиа.

Что касается подробностей, мужчины били стекла и крушили помещение казармы, после чего из части сбежали по меньшей мере 10 человек. По данным ASTRA, перед конфликтом некоторые из сбежавших военных требовали оказания им медицинской помощи.

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