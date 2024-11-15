Стала відома доля військових, які намагалися збунтуватися в Росії

Серед них є хворі – і військовий, який втратив змогу говорити

У військову частину 57 849, розташовану в Новосибірській області, привезли більше сотні російських військових зі статусом "СЗЧ". Після погроз командування відправити їх у зону бойових дій, чоловіки збунтувалися, а деякі втекли.

Після цього частину з них перевезли до Ростова з метою подальшого відправлення на фронт. Багато з них "хворі, на милицях, малорухливі", повідомило джерело медіа ASTRA.

Журналісти зазначають, що більше сотні військових зі статусом "СЗЧ" із частини 57849 опинилися в Ростові — зараз їх уже мали відправити до зони бойових дій.

"Нас полетіло [з частини – ред.], я **й знає, майже всі, залишилося, може, людей п'ять з усіх. На борту ще сиділи люди з інших напрямків. Людей 180 пішли в піхоту, 22 забрали ПДВ", — говорить один із вивезених "за стрічку" військових на аудіозаписі, який опинився у розпорядженні ASTRA.

Джерело повідомило, що борт уже полетів і військовослужбовці висуватимуться на передову. Йому невідома відстань та напрямок, бо нікому нічого не говорять. Слово "бєспрєдєл" — найм’якше визначення з усього, що озвучив чоловік. Здебільшого використовувалася ненормативна лексика.

Крім того, журналісти розповіли, що серед тих, кого відправили "за стрічку" — лейтенант Олександр Андрєєв. Він чує, але не може говорити та спілкується лише за допомогою телефону. Пише у нотатках і дає читати. Крім того, за словами його товариша по службі, у нього тільки права рука робоча.

Бунт у військовій частині Новосибірської області

"8 листопада туди привезли більше сотні військових зі статусом "СЗЧ", які самовільно залишили частину. На перевірку, як сказало джерело ASTRA, багато серед них "хворі, на милицях, малорухливі". Мобілізовані та контрактники, деякі офіційно мають групу "Д" і тимчасову відпустку. Попри це, командування обіцяло відправити військових "за стрічку" — тобто до зони бойових дій, що 13 листопада призвело до бунту та втечі частини військових", – пише медіа.

Що стосується подробиць, чоловіки били скло і трощили приміщення казарми, після чого з частини втекли щонайменше 10 людей. За даними ASTRA, перед конфліктом деякі з військових, які втекли, вимагали надання їм медичної допомоги.

Раніше ми писали, що найманці з Непалу, яких Росія активно вербує для участі у війні проти України, масово дезертують із російської окупаційної армії через "жорстокі реалії".