Скільки живої сили Росія тримає в Україні: в ГУР МО назвали цифру

Поки що росіянам вдається підтримувати чисельність угруповання на одному рівні

Кількість російського угруповання в Україні вже доволі давно залишається сталою попри великі втрати, які мають тенденцію до зростання. Зараз на тимчасово окупованих територіях України перебуває понад 600 тисяч російських солдатів.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE". За його словами, Росія зазнає колосальних втрат, але їй вдається підтримувати чисельність угруповання завдяки рекрутингово-мобілізаційним заходам.

"Кількість російських солдатів на тимчасово окупованих територіях України становить близько 600 тисяч. Ті рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні та мають тенденцію до збільшення", – сказав він.

Нагадаємо, майбутній спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог заявив про те, що росіяни втрачають у п’ять разів більше солдатів на фронті, ніж українці. Такий перекіс пов’язаний із тактикою окупантів у війні на виснаження. За словами чиновника, після 1000 днів війни росіяни втратили від 350 до 400 тисяч осіб. Він назвав втрати української сторони на рівні 150 тисяч солдатів.

При цьому, за даними президента Володимира Зеленського, кількість українських втрат становить близько 43 тисяч військових. У Генштабі ЗСУ говорили, що російські втрати підходять до 770 тисяч убитих та поранених.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад два роки. За цей час українські захисники завдали агресору значних втрат у живій силі та техніці.