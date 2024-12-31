Війна — день 1042: загарбники просуваються біля Курахового, а в Росії гримлять вибухи

Оперативно про головне за добу

Бої на лінії фронту не вщухають ні на день, а лише минулої доби росіяни намагалися штурмувати українські позиції 153 рази. Основні сили окупантів зосереджені на Покровському напрямку, проте їм також вдається просуватися біля Курахового та сусідніх населених пунктів. При цьому на думку деяких західних аналітиків, російський наступ досяг кульмінації, а на Україну попереду чекають важкі дні. Тим часом ЗСУ не соромляться демонструвати наявність далекобійних можливостей та активно знищують об’єкти навіть на території РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В окупованому Севастополі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

З ситуацією в Україні 28 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1039: солдатів КНДР відправляють на забій, а Україна очікує на нову допомогу

Про новини та події 30 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1040: росіяни просуваються в Кураховому і оточують Покровськ

Про те, що відбувалося 31 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1041: Україна провела обмін полоненими, а росіяни тиснуть на фронті