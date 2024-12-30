Росіяни могли просунутись одразу у декількох місцях: що зараз відбувається на фронті (карта)

Запеклі бої продовжуються

Російські війська продовжують атакувати українських бійців на фронті. Окупанти мають певні успіхи на кількох гарячих напрямках.

Про це повідомляє портал DeepState. Зазначається, що просування зафіксовано на Покровському, Курахівському напрямках.

"Ворог просунувся біля Тернів, Воздвиженки, Новоукраїнки, Успенівки, Дальнього, Сонцівки, у Новоєлизаветівці, Вовковому, Кураховому та Шевченку. Уточнено район північніше Новоєлизаветівки", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, загалом від початку доби відбулося 104 бойових зіткнень. Найбільша кількість у Покровському — 30 атак біля Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Зеленого, Даченськеа, Нового Труда, Шевченко, Вовкового, Новооленівки та Новоєлизаветівки.

"Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються", — кажуть у пресслужбі.

Зазначається, що на Курахівському напрямку окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового, дві атаки тривають. На Времівському напрямку також відбулось 11 атак армії РФ, чотири з яких ще тривають.

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