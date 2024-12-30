Россияне могли продвинуться сразу в нескольких местах: что происходит на фронте (карта)

Ожесточенные бои продолжаются

Российские войска продолжают атаковать украинских бойцов на фронте. Оккупанты имеют определенные успехи на нескольких горячих направлениях.

Об этом сообщает портал DeepState. Отмечается, что продвижение зафиксировано в Покровском, Кураховском направлениях.

"Враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Солнцевки, в Новоелизаветовке, Волковом, Курахово и Шевченко. Уточнен район севернее Новоелизаветовки", — говорится в сообщении.

Как отмечает Генштаб ВСУ, всего с начала суток произошло 104 боевых столкновений. Наибольшее количество в Покровском — 30 атак возле Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Волкового, Новооленовки и Новоелизаветовки.

"Силы обороны сдерживают напор и отразили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются", — говорят в пресс-службе.

Отмечается, что на Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются. На Времевском направлении также произошло 11 атак армии РФ, четыре из которых продолжаются.

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