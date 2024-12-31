Київ був під балістичним обстрілом: у столиці пролунало кілька вибухів (відео) - оновлено

Уламки ракет впали на покрівлю приватної будівлі

Зранку у вівторок, 31 грудня, росіяни атакували Україну ракетами. Зокрема вибухи пролунали у Києві та області, працювала ППО. О 9:18 у Києві дали відбій повітряної тривоги.

Оновлено 8:52 За попередніми даними каналу "Николаевский Ванек", по Києву та Василькову був комбінований удар ракетами "Іскандер" та шістьма керованими авіаційними ракетами.

Оновлено 8:39 Під час тривоги кияни ховалися у метро. Telegram-канал "Київ24" показав відео, зняте під час атаки на станції "Золоті Ворота".

Оновлено 8:28 У ПС повідомили, що з аеродрому Саваслейка у Росії злетів МіГ-31К. Цей літак може нести ракети "Кинджал".

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО.

Оновлено 8:19 Попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці, повідомляє КМВА. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежі та руйнування немає. Інформації щодо потерпілих не надходило.

"Повітряна тривога триває. Ракетна атака! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — повідомила Київська обласна військова адміністрація о 8:03.

У Повітряних Силах України о 8:02 закликали жителів Києва та Василькова перебувати в укриттях. Є загроза ракетного удару.

Росіяни підняли у повітря 6 бортів ТУ-22М3, з яких здійснювалися пуски ракет. За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", який слідкує за ситуацією з обстрілами України, станом на 8:21 всі ТУ-22М3 відлітають від пускових рубежів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як напередодні Нового року виглядає Оріхів, який постійно обстрілюють росіяни. Звідти до лінії фронту всього близько 8 кілометрів, а росіяни намагаються просуватись у напрямку міста.