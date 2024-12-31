Киев был под баллистическим обстрелом: в столице раздалось несколько взрывов (видео) - обновляется

Обломки ракет упали на крышу частного здания

Утром во вторник, 31 декабря, россияне атакуют Украину ракетами. В частности, взрывы прогремели в Киеве и области, работала ПВО.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — сообщила Киевская областная военная администрация в 8:03.

Обновлено 8:52 По предварительным данным канала "Николаевский Ванек", по Киеву и Василькову был комбинированный удар ракетами "Искандер" и шестью управляемыми авиационными ракетами.

Обновлено 8:39 Во время тревоги киевляне прячутся в метро. Telegram-канал "Киев24" показал видео, снятое во время атаки на станции "Золотые Ворота".

Обновлено 8:28 В ПС сообщили, что с аэродрома Саваслейка в России взлетел МиГ-31К. Этот самолет может нести ракеты "Кинжал". Продолжается воздушная тревога по всей Украине.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение русской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

Обновлено 8:19 Предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе, сообщает КМВА. По информации, которая уточняется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

В Воздушных Силах Украины в 8:02 призвали жителей Киева и Василькова находиться в укрытиях. Была угроза ракетного удара.

Россияне подняли в атмосферу 6 бортов ТУ-22М3, с которых осуществлялись пуски ракет. По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", следящего за ситуацией с обстрелами Украины, по состоянию на 8:21 все ТУ-22М3 улетают от пусковых рубежей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в канун Нового года выглядит Орехов, который постоянно обстреливают россияне. Оттуда до линии фронта всего около 8 километров, а россияне пытаются продвигаться в направлении города.