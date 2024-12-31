В Севастополе прогремели мощные взрывы: россияне заявили об атаке морских дронов и БПЛА

После одного из взрывов в Севастополе начался сильный пожар

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму в ночь на 31 декабря прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке украинских беспилотников и морских дронов, традиционно местная оккупационная "власть" заявляет, что "все сбито/уничтожено".

Об этом пишут российские информационные каналы, российская "власть" временно оккупированного города и полуострова, а также украинские мониторинговые каналы. Отмечается, что оккупанты уже заявили о якобы уничтожении одного украинского морского дрона и двух БПЛА.

Между тем канал "Крымский ветер" сообщил, что первый взрыв услышали около 23:45 30 декабря. Взрыв был такой силы, что в городе задрожали окна и сработали автомобильные сигнализации. Второй взрыв прогремел в 00:07 31 декабря, также была слышна работа российской ПВО. После взрыва начался сильный пожар.

"Громкий звук, который было слышно, — это очередные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки", — написал гауляйтер оккупированного Крыма Михаил Развожаев, позже заявив, что россияне якобы также уничтожили один "безэкипажный катер", как в РФ называют украинские морские дроны.

В 01:30 в Севастополе снова раздались сильные взрывы. После этого оккупанты подняли несколько вертолетов, которые начали интенсивно патрулировать побережье от Качи до Севастополя.

Напомним, 6 декабря в районе временно оккупированной Керчи также раздавались громкие взрывы. Оккупационные "власти" перекрыли Керченский мост для движения транспорта, а в домах местных жителей дрожали окна.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во время одной из атак в Крыму была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет", которая должна "бесперебойно" высчитывать крылатые ракеты и БПЛА на небольших высотах.