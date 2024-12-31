У Севастополі прогриміли потужні вибухи: росіяни заявили про атаку морських дронів та БПЛА

Після одного з вибухів в Севастополі почалася сильна пожежа

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму в ніч на 31 грудня пролунали потужні вибухи. Російські окупанти заявили про атаку українських безпілотників та морських дронів, традиційно місцева окупаційна "влада" заявляє про "все збито/знищено".

Про це пишуть російські інформаційні канали, російська "влада" тимчасово окупованого міста та півострова, а також українські моніторингові канали. Зазначається, що окупанти вже заявили про нібито знищення одного українського морського дрона та двох БПЛА.

Тим часом канал "Кримський вітер" повідомив, що перший вибух почули близько 23:45 30 грудня. Вибух був такої сили, що у місті затремтіли вікна та спрацювали автомобільні сигналізації. Другий вибух пролунав о 00:07 31 грудня, також було чутно роботу російської ППО. Після вибуху почалася сильна пожежа.

"Гучний звук, який було чути, — це чергові засоби ППО перехопили і знищили два БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Триває контроль обстановки", – написав гауляйтер окупованого Криму Михайло Развожаєв, пізніше заявивши, що росіяни нібито також знищили один "безекіпажний катер", як в РФ називають українські морські дрони.

О 01:30 в Севастополі знову пролунали сильні вибухи. Після цього окупанти підняли кілька вертольотів, які почали інтенсивно патрулювати узбережжя від Качі до Севастополя.

Нагадаємо, 6 грудня в районі тимчасово окупованої Керчі також лунали гучні вибухи. Окупаційна "влада" перекрила Керченський міст для руху транспорту, а в будинках місцевих жителів тремтіли вікна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під час однієї з атак в Криму було знищено російську радіолокаційну станцію "Підліт", яка повинна "безперебійно" вираховувати крилаті ракети та БпЛА на невеликих висотах.