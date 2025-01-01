Война — день 1043: успехи ВСУ в Курской области и новогодние обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают штурмовать украинские позиции не останавливаясь даже на Новый год. На фронте за предыдущие сутки было зафиксировано 188 боевых столкновений, большинство из которых на Покровском и Кураховском направлениях. Однако очень активным также стало Краматорское направление, особенно в районе Часового Яра. Однако слегка замедлились темпы россиян и северокорейцев в Курской области, что позволило ВСУ взять под свой контроль еще одну деревню. На фоне этого, оккупанты продолжают терроризировать мирные украинские города своими дронами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Над Украиной замечено около 20 российских БПЛА, большая часть из них движется в сторону Киевской области через Черниговскую

00:00 Взрывы слышали в Запорожье и Херсоне. Россияне запустили БПЛА с юга

О новостях и событиях 29 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1040: россияне продвигаются в Курахово и окружают Покровск

О том, что происходило 30 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1041: Украина провела обмен пленными, а россияне давят на фронте

С ситуацией в Украине 31 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1042: захватчики продвигаются у Курахово, а в России гремят взрывы