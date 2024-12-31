Укр

Украинские бойцы захватили село на Курщине. Появились эпические кадры наступления (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
ССО захватили село на Курщине Новость обновлена 31 декабря 2024, 12:02
ССО захватили село на Курщине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его держала не только армия РФ

Украинские бойцы 6-го полка Сил специальных операций ВСУ (ССО) заняли один из населенных пунктов на Курщине РФ. Предварительно, его держала не только российская армия.

Об этом сообщает пресс-служба ССО. Отмечается, что мощные наступательные действия военных дали свой результат.

"Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВС Украины благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ", – говорится в сообщении.

К тому же, по словам бойцов, вместе с российскими военными село также держали северокорейские войска. Украинские воины смогли выбить из населённого пункта солдат обеих армий.

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", — добавляют военные.

В то же время, официальные источники не называют населенный пункт, который взяла под контроль украинская армия.

Напомним, что россияне продолжают продвигаться на фронте в Украине. За сутки зафиксированы изменения на Покровском и Кураховском направлениях. DeepState сообщает о продвижении возле нескольких населенных пунктов, в том числе и в Шевченко, которое находится в нескольких километрах от Покровска.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия достигла кульминации своего наступления на фронте. СМИ уже рассказали, что ждет Украину в 2025 году.

Теги:
#Россия #Война #Курская область #ВСУ