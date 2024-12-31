Украинские бойцы захватили село на Курщине. Появились эпические кадры наступления (видео)

Его держала не только армия РФ

Украинские бойцы 6-го полка Сил специальных операций ВСУ (ССО) заняли один из населенных пунктов на Курщине РФ. Предварительно, его держала не только российская армия.

Об этом сообщает пресс-служба ССО. Отмечается, что мощные наступательные действия военных дали свой результат.

"Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВС Украины благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ", – говорится в сообщении.

К тому же, по словам бойцов, вместе с российскими военными село также держали северокорейские войска. Украинские воины смогли выбить из населённого пункта солдат обеих армий.

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", — добавляют военные.

В то же время, официальные источники не называют населенный пункт, который взяла под контроль украинская армия.

Напомним, что россияне продолжают продвигаться на фронте в Украине. За сутки зафиксированы изменения на Покровском и Кураховском направлениях. DeepState сообщает о продвижении возле нескольких населенных пунктов, в том числе и в Шевченко, которое находится в нескольких километрах от Покровска.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия достигла кульминации своего наступления на фронте. СМИ уже рассказали, что ждет Украину в 2025 году.