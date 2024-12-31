Українські бійці захопили село на Курщині. З'явились епічні кадри наступу (відео)

Його тримала не тільки армія РФ

Українські бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) зайняли один з населених пунктів на Курщині РФ. Попередньо, його тримала не тільки російська армія.

Про це повідомляє пресслужба ССО. Зазначається, що потужні наступальні дії військових дали свій результат

"Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ", – йдеться в повідомленні.

До того ж, за словами бійців, разом із російськими військовими, село також тримали північнокорейські війська. Українські воїни змогли вибити з населеного пункту солдат обох армій.

"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", — додають військові.

Водночас офіційні джерела не називають населений пункт, який взяла під контроль українська армія.

Нагадаємо, що росіяни продовжують просуватись на фронті в Україні. За добу зафіксовано зміни на Покровському та Курахівському напрямках. DeepState повідомляє про просування біля кількох населених пунктів, зокрема і у Шевченко, яке за пару кілометрів від Покровська.

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