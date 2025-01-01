Війна — день 1043: успіхи ЗСУ в Курській області та новорічні обстріли

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують штурмувати українські позиції, не зупиняючись навіть на Новий рік. На фронті за попередню добу було зафіксовано 188 бойових зіткнень, більшість із яких було на Покровському та Курахівському напрямках. Проте дуже активним також став Краматорський напрямок, особливо у районі Часового Яру. Однак трохи сповільнилися темпи росіян і північнокорейців у Курській області, що дозволило ЗСУ взяти під свій контроль ще одне село. На тлі цього окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста своїми дронами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Вибухи чули у Запоріжжі та Херсоні. Росіяни запустили БПЛА з півдня

Про новини та події 29 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1040: росіяни просуваються в Курахове та оточують Покровськ

Про те, що відбувалося 30 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1041: Україна провела обмін полоненими, а росіяни тиснуть на фронті

З ситуацією в Україні 31 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1042: загарбники просуваються біля Курахового, а в Росії гримлять вибухи