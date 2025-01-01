В Новий рік росіяни вдарили дронами по Києву. Є руйнування та постраждалі (фото)

Росіяни не можуть навіть у свято перестати намагатися знищити українців

В новорічну ніч росіяни атакували Україну десятками безпілотників, атака тривала й зранку 1 січня. Зокрема під ударами був Київ, лунали вибухи, працювала ППО, внаслідок ворожої атаки є руйнування. Відомо про трьох постраждалих, ще оду жінку врятовано з-під завалів, рятувальна операція триває.

Печерський район

Мер Києва Віталій Кличко о 7:30 повідомив, що в столиці працює протиповітряна оборона. За якийсь час він поінформував, що за попередніми даними, є загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі.

"Також у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку, До медиків наразі звернулася одна людина. Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі", — додав Кличко згодом.

Він уточнив, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Відомо вже про трьох постраждалих, двох із них госпіталізували.

"Із житлового будинку врятовано одну жінку. Рятувальна операція триває", — додали у КМВА.

Святошинський район

У КМВА повідомили, що також падіння уламків російських дронів сталося у Святошинському районі Києва. Попередньо, на нежитлову територію. Пошкоджено автомобілі та гаражі, спалахнула локальна пожежа.

Кличко підтвердив падіння уламків та пошкодження у Святошинському районі. Він додав, що також частково пошкоджена трамвайна колія.

Дані від ДСНС

Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Крім того, сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Триває локалізація пожежі, на місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працює 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки повітряних тривог пережили міста України у 2024 році. В деяких регіонах сумарно вони тривали понад сто днів.