Росіяни запустили десятки БПЛА у новорічну ніч: у Запорізькій області спалахнула пожежа

Окупанти вирішили "привітати" українців масовою атакою

Внаслідок російського обстрілу Запорізької області було пошкоджено кілька житлових будинків у приватному секторі. При цьому тривога продовжується для північної частини України.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, на місці обстрілу працювали екстрені служби.

"Внаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків. Рятувальники врятували жінку", — написав він.

За даними моніторингових груп, у небі над Україною залишається близько 30 БПЛА. При цьому "Миколаївський Ваньок" повідомив, що кілька БПЛА відлетіли у бік Білорусі, а ще двоє повернулися назад до Росії.

Інші ж здебільшого були помічені у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, деяка частина вирушила до Київської та Житомирської областей.

На тлі цього також надійшла інформація, що велика кількість безпілотників також була помічена над територією Ростовської, Білгородської, Курської та Орловської областей Росії.

Як повідомлялося раніше, останній масовий ракетний удар по Україні росіяни завдавали Різдва, 25 грудня. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко після цього повідомив, що наступної атаки варто чекати протягом перших 7-10 днів січня.