Россияне запустили десятки БПЛА в новогоднюю ночь: в Запорожской области вспыхнул пожар

Оккупанты решили "поздравить" украинцев массовой атакой

В результате российского обстрела Запорожской области было повреждено несколько жилых домов в частном секторе. При этом тревога продолжается для северной части Украины.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале. По его словам, на месте обстрела работали экстренные службы.

"В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов. Спасатели спасли женщину", — написал он.

По данным мониторинговых групп в небе над Украиной остается около 30 БПЛА. При этом "Николаевский Ванек" сообщил, что несколько БПЛА улетели в сторону Беларуси, а еще два вернулись обратно в Россию.

Остальные же в большинстве своем были замечены в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, некоторая часть отправилась в Киевскую и Житомирскую области.

На фоне этого также поступила информация, что большое количество беспилотников также были замечены над территорией Ростовской, Белгородской, Курской и Орловской областей России.

Как сообщалось ранее, последний массовый ракетный удар по Украине россияне наносили на Рождество, 25 декабря. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко после этого сообщил, что следующую атаку стоит ждать в течение первых 7-10 дней января.