Потужні вибухи та пожежа: ЗСУ атакували нафтобазу у Смоленській області (відео)

Стався розлив палива і почалося займання паливно-мастильних матеріалів

У вівторок, 31 грудня, у нічний час Сили оборони України уразили ще одну російську нафтобазу, яка використовувалась, зокрема, і для забезпечення ВС РФ. Раніше від українських атак неодноразово потерпала нафтобаза у Новошахтинську.

Лунали потужні вибухи, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ", – йдеться в публікації.

Пресслужба зазначає, що на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, також спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

У Генштабі додали, що додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Глава Ярцевського району Роман Захаров підтвердив інформацію про атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Його цитує медіа ASTRA:

"Відбулася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися займання".

Губернатор Смоленської області Василій Анохін заявив, що в Ярцевському районі засобами ППО нібито було придушено атаку українських БПЛА, а нафтобаза постраждала через падіння уламків БПЛА.

"В результаті стався розлив палива і почалося займання паливно-мастильних матеріалів", – написав він.

Нагадаємо, 14 грудня атакували нафтобазу, розташовану в населеному пункті Стальной Конь неподалік від Орла. Звуки вибухів було чути в обласному центрі. Після низки прильотів на нафтобазі почалася пожежа. Місцеві канали опублікували відео, де можна побачити, що горить як мінімум один резервуар.