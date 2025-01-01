В Новый год россияне ударили дронами по Киеву. Есть разрушения и пострадавшие (фото)

Россияне не могут даже в праздник перестать пытаться уничтожить украинцев

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину десятками беспилотников, атака продолжалась и утром 1 января. В частности, под ударами был Киев, раздавались взрывы, работала ПВО, вследствие вражеской атаки есть разрушения. Известно о трех пострадавших, еще одна женщина спасена из-под завалов, спасательная операция продолжается.

Печерский район

Мэр Киева Виталий Кличко в 7:30 сообщил, что в столице работает противовоздушная оборона. Через некоторое время он проинформировал, что по предварительным данным, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе.

"Также в Печерском районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам сейчас обратился один человек. Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе", — добавил Кличко впоследствии.

Он уточнил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Известно уже о трех пострадавших, двоих из них госпитализировали.

"Из жилого дома спасена одна женщина. Спасательная операция продолжается", — добавили в КМВА.

Святошинский район

В КМВА сообщили, что также падение обломков российских дронов произошло в Святошинском районе Киева. Предварительно, на нежилую территорию. Повреждены автомобили и гаражи, вспыхнул локальный пожар.

Кличко подтвердил падение обломков и повреждение в Святошинском районе. Он добавил, что также частично повреждены трамвайные пути.

Данные от ГСЧС

Печерский район: произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. м. Одна женщина спасена. Пожар локализован, проводятся работы по ликвидации.

Кроме того, произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания на площади 80 кв. м. Продолжается локализация пожара, на месте работает 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Святошинский район: произошло разрушение гаражей и возгорание на площади 20 кв. м. На месте работает 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько воздушных тревог пережили города Украины в 2024 году. В некоторых областях они суммарно продолжались более ста дней.