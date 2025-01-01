Під завалами будинку у Києві знайшли тіло жінки: що відомо

У будинку сталася руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з подальшим займанням квартир

У житловому будинку в Печерському районі Києва, який було пошкоджено від атаки російських дронів, виявлено загиблу жінку. Її тіло знайшли під час розбору завалів.

Про це у середу, 1 січня, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Там зазначили, що рятувальна операція продовжується.

Наразі відомо, що в будинку сталася руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з подальшим займанням квартир на 4 та 5 поверхах.

Станом на 08.30 проводилася евакуація мешканців будинку. Мер міста Віталій Кличко повідомляв, що серед постраждалих шестеро людей.

Крім того, у Печерському районі внаслідок атаки виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м, а на території школи вибило вікна та двері. Інформація про завдану шкоду та постраждалих встановлюється.

Тим часом в офіційному Telegram-каналі Національного банку України повідомляють, що внаслідок падіння уламків БПЛА стався спалах на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.

"Пожежу було швидко ліквідовано за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Усі операційні системи та послуги Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранішекореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля зруйнованого будинку у Печерському районі Києва та показав, як той виглядає.