Вибиті вікна та зруйновані гаражі. Як зараз виглядає місце падіння уламків дронів РФ у Києві (фото та відео)

Росіяни продовжили бити по Україні навіть у Новий рік

У новорічний ранок, 1 січня, росіяни атакували Київ безпілотниками. Через падіння уламків дронів у Святошинському районі Києва зайнялася пожежа, пошкоджено гаражі, автівки, та трамвайну колію.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як воно виглядає зараз. Там працюють комунальники, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Одна з жительок району розповіла, що вибух був доволі сильним, вона схопила свою тримісячну дитину та вибігла. Вікна в її квартирі вціліли, адже уламки впали з іншого боку будинку, але в під'їзді шибки повилітали.

Нагадаємо, за даними ДСНС, у Святошинському районі внаслідок російського обстрілу сталося руйнування гаражів з подальшим загорянням, пожежу вже ліквідовано. Також частково пошкоджені трамвайні колії та шість авто. Одна жінка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо. Крім того, у трьох трамваях розбите скло.

Нагадаємо, крім Святошинського району від російської атаки 1 січня постраждав також Печерський район. Там уламками було частково зруйновано 4-6 поверхи житлового будинку та сталося займання на 4-5 поверхах. Постраждало четверо людей, серед яких вагітна жінка, також рятувальники виявили загиблу.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував й у Печерському районі. Він зробив фото постраждалого будинку.