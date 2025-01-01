Выбитые окна и разрушенные гаражи. Как сейчас выглядит место падения обломков дронов РФ в Киеве (фото и видео)

Россияне продолжили бить по Украине даже в Новый год

В новогоднее утро, 1 января, россияне атаковали Киев беспилотниками. Из-за падения обломков дронов в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар, повреждены гаражи, автомобили и трамвайные пути.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, как оно выглядит сейчас. Там работают коммунальщики, которые ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

Одна из жительниц района рассказала, что взрыв был сильным, она схватила своего трехмесячного ребенка и выбежала. Окна в ее квартире уцелели, так как обломки упали с другой стороны дома, но в подъезде окна вылетели.

Напомним, по данным ГСЧС, в Святошинском районе в результате российских обстрелов произошло разрушение гаражей с последующим возгоранием, пожар уже ликвидирован. Также частично повреждены трамвайные пути и шесть автомобилей. Одна женщина обратилась к медикам с острой реакцией на стресс.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что трамвайные пути повреждены в 100 метрах от трамвайного депо. Кроме того, в трех трамваях разбиты стекла.

Напомним, кроме Святошинского района, от российской атаки 1 января пострадал также Печерский район. Там обломками были частично разрушены 4-6 этажи жилого дома и произошло возгорание на 4-5 этажах. Пострадали четыре человека, среди которых беременная женщина, также спасатели обнаружили погибшую.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал и в Печерском районе. Он сделал фото пострадавшего дома.