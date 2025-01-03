Війна — день 1045: РФ тисне на декількох напрямках, а Зеленський хоче стабілізувати фронт

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують атакувати по лінії фронту, зосереджуючи зусилля на Покровському та Курахівському напрямку. Зокрема, у місті Покровськ, на яке націлена РФ, ситуація погіршується з кожним днем. Видання NYT зауважує, що ситуація на фронті розвивається не на користь України, тому аналітики переконані, що на Росію задля переговорів потрібно тиснути через економіку. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що має чималі сподівання на вплив Дональда Трампа у цій війні, а також зауважив, що у січні важливо стабілізувати фронт.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Безпілотників у небі багато – до 30 БПЛА різних типів фіксуються над різними регіонами України. Серед них є як приманки, так і справжні ударні БПЛА.

00:00 За даними Генштабу, від початку минулої доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог також активний — 22 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Курахове, п'ять боїв продовжуються.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

На Времівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій неподалік Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки. Шість боєзіткнень досі продовжуються.

Времіївський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 31 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1042: загарбники просуваються біля Курахового, а в Росії гримлять вибухи

З ситуацією в Україні 1 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1043: успіхи ЗСУ у Курській області та новорічні обстріли

Про новини та події 2 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1044: росіяни прориваються біля Покровська та штурмують у Курській області