Шкодив Україні 10 років: у мережі пишуть про ліквідацію відомого проросійського бойовика із Сербії

Ще у березні 2014 року його люди "забезпечували безпеку" кримського "референдуму"

У мережі поширюється новина про загибель сербського бойовика, який був присутнім на посланні Путіна, Братислава Живковича.

Він воював на Донбасі з 2014 року. Про можливу смерть найманця пише RuSerbia.com.

Зазначається, що в російському сегменті інтернету інформація пішла від людини, близької до сім’ї бойовика.

Дружина Живковича була в дорозі, нібито везла гуманітарку для його підрозділу, коли їй надійшло повідомлення про загибель найманця з незнайомого номера.

Коли жінка зателефонувала, невідомий підтвердив цю інформацію. На емоціях вона не попросила співрозмовника представитися.

Командир Живковича зараз перебуває у шпиталі, хтось інший від командування частини не намагався зв’язатися із жінкою.

У жовтні 2024 року російське телебачення повідомляло, що Живкович воює в Курській області. На відео, опублікованому в соцмережі Х, йдеться, що знаменитий найманець загинув у Суджанському районі.

У Х також з’явилися коментарі у зв’язку зі смертю бойовика.

Воював з 16 років: що відомо про Братислава Живковича

Як повідомляє ЭХО FM, Живкович був присутній на посланні Володимира Путіна Федеральному зібранню, де кілька разів потрапив у кадр офіційної трансляції.

Інтернет-користувачі звернули увагу на плечову нашивку його форми, на якій зображені кістки та череп, увінчаний короною. Братислава Живковича називали командиром загону "сербських четників".

Живкович народився у сербському місті Ніш. 1992 року у віці 16 років вирушив воювати до Боснії, а наприкінці 1990-х – до Косова та Метохії. Про активність загону Живковича в українських подіях відомо з 2014 року, де ще у березні його люди "забезпечували безпеку" кримського "референдуму", а влітку з’явилися на Луганщині.

У 2018 році влада Сербії на вимогу Генпрокуратури України затримала найманця за "участь у військових діях за кордоном", але він швидко опинився на волі. Він сказав журналістам, що після "Мінських угод" на Донбасі не воював, а нібито "читав лекції з історії балканських народів".

Весною 2019 року Живкович повернувся на Донбас. У листопаді 2022 року лікувався у московській лікарні. Наприкінці 2024 року брав участь у бойових діях на Курщині як командир взводу мотострілецького полку ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше на Донбасі ліквідували заступника командира 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ полковника Олександра Лебедєва, який навчав молодь убивати.