Вредил Украине 10 лет: в сети пишут о ликвидации известного пророссийского боевика из Сербии

Еще в марте 2014 года его люди "обеспечивали безопасность" крымского "референдума"

В сети распространяется новость о гибели сербского боевика, который присутствовал на послании Путина, Братислава Живковича.

Он воевал на Донбассе с 2014 года. О возможной смерти наемника пишет RuSerbia.com.

Отмечается, что в русском сегменте интернета информация пошла от человека, близкого к семье боевика.

Жена Живковича была в пути, якобы везла гуманитарку для его подразделения, когда ей пришло сообщение о гибели наемника с незнакомого номера.

Когда женщина перезвонила, неизвестный подтвердил эту информацию. На эмоциях она не попросила собеседника представиться.

Командир Живковича сейчас находится в госпитале, кто-то другой от командования части не пытался связаться с женщиной.

В октябре 2024 года российское телевидение сообщало, что Живкович воюет в Курской области. На видео, опубликованном в соцсети Х, говорится, что знаменитый наемник погиб в Суджанском районе.

В Х также появились комментарии в связи со смертью боевика.

Воевал с 16 лет: что известно о Братиславе Живковиче

Как сообщает ЭХО FM, Живкович присутствовал на послании Владимира Путина Федеральному собранию, где несколько раз попал в кадр официальной трансляции.

Интернет-пользователи обратили внимание на плечевую нашивку его формы, на которой изображены кости и череп, увенчанный короной. Братислава Живковича называли командиром отряда "сербских четников".

Живкович родился в сербском городе Ниш. В 1992 году в возрасте 16 лет отправился воевать в Боснию, а в конце 1990-х – в Косово и Метохию. Об активности отряда Живковича в украинских событиях известно с 2014 года, где еще в марте его люди "обеспечивали безопасность" крымского "референдума", а летом появились в Луганской области.

В 2018 году власти Сербии по требованию Генпрокуратуры Украины задержали наемника за "участие в военных действиях за границей", но он быстро оказался на свободе. Он сказал журналистам, что после "Минских соглашений" на Донбассе не воевал, а якобы "читал лекции по истории балканских народов".

Весной 2019 года Живкович вернулся на Донбасс. В ноябре 2022 года лечился в московской больнице. В конце 2024 года участвовал в боевых действиях на Курщине в качестве командира взвода мотострелкового полка ВС РФ.

Напомним, ранее на Донбассе ликвидировали заместителя командира 9-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ полковника Александра Лебедева, который учил молодежь убивать.