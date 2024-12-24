В Бердянске взорвался автомобиль. Кого могли ликвидировать на этот раз (фото)

Взрыв раздался с утра

Во вторник, 24 декабря, во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв в результате подрыва авто. Машина принадлежала председателю оккупационного совета города Василию Нечете.

Об этом пишут "Новости Донбасса". Отмечается, что автомобиль взорвался во дворе дома по улице Европейская, 56.

После взрыва на место инцидента прибыли спасатели, однако судьба Нечеты неизвестна. По информации от местных жителей, на месте происшествия работала скорая помощь и кого-то якобы забрали в больницу. Однако официально эту информацию не подтверждали.

В то же время руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил, что информация о последствиях взрыва уточняется.

Что известно о Нечете

До оккупации Бердянска он был заведующим домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону россиян. Впоследствии записался в ряды партии "Единая Россия" и был назначен председателем оккупационного совета. Еще он активно склонял к сотрудничеству с оккупантами других работников культуры.

Василий Нечета

Нацполиция Украины подозревает Нечета в совершении коллаборационной деятельности, это добровольное избрание гражданином Украины в незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории.

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