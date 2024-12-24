У Бердянську вибухнуло авто. Кого могли ліквідувати цього разу (фото)

Вибух пролунав зранку

У вівторок, 24 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську прогримів потужний вибух внаслідок підриву авто. Машина належала голові окупаційної ради міста Василю Нечеті.

Про це пишуть "Новини Донбасу". Зазначається, що автомобіль вибухнув у дворі будинку вулиці Європейська, 56.

Після вибуху на місце інциденту прибули надзвичайники, проте доля Нечети невідома. За інформацією від місцевих жителів, на місці події працювала швидка допомога і когось нібито забрали в лікарню. Проте офіційно цю інформацію не підтверджували.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що інформація щодо наслідків вибуху уточнюється.

Що відомо про Нечета

До окупації Бердянська він був завідувачем будинку культури "Нафтохімік". Після окупації, перейшов на їх бік. Згодом записався до лав партії "Єдина Росія" та був призначений головою окупаційної ради. Ще він активно схиляв до співпраці з окупантами інших працівників культури.

Василій Нечета

Нацполіція України підозрює Нечету у вчиненні колабораційної діяльності, це добровільне обрання громадянином України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

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