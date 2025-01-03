Скільки ув'язнених Росія відправила воювати проти України: у розвідці назвали цифру

При цьому зараз ув'язненим припинили виплачувати гроші за підписання контракту з російською армією

Станом на листопад 2024 року російський режим залучив до війни проти України від 140 до 180 тисяч ув'язнених за різноманітні злочини, які відбували покарання в російських виправних установах. Більшість з них загинула під час бойових дій проти Збройних сил України.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Там нагадали, що російський уряд скасував одноразові виплати, які надавали ув'язненим після підписання контракту з російською армією.

"Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 доларів США. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 доларів. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів", – відзначили у розвідці.

Загалом на початок 2024 року Росія мала "ресурс" у 350 тисяч в'язнів, яких можна було б відправити воювати. Проте це було в два рази менше, ніж у 2014 році та значно менше, ніж у 2022 році. Причиною такого різкого зменшення "поголів'я" зеків у РФ стала війна в Україні, зазначили у СЗР України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку 2024 року в російських колоніях вигадали новий спосіб виганяти зеків на фронт. У будинках почали відключати опалення у 35-градусні морози, щоб умови для ув'язнених стали нестерпними та вони вирушили воювати.