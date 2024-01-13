У Росії знайшли новий спосіб "мотивації" для ув’язнених йти на війну в Україну

Погода допомогла Кремлю знайти ще один варіант швидкого поповнення військ

У російських колоніях почали масово відключати опалення на фоні сильних морозів до -35°С. Кремль використовує різке похолодання для того, щоб схилити в’язнів іти воювати в Україні.

Про це повідомляє видання "BILD російською" з посиланням на засновницю проєкту "Русь Сидяча" Ольгу Романову. Вона розповіла, що це один зі способів поповнити ослаблені російські війська.

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"З цієї причини вони просто відключили їм опалення при мінусовій температурі. Тим самим умови у в’язницях повинні стати нестерпними, щоб чоловіки, які там перебувають, їхали в Україну", ― сказала Романова.

Вона зазначила, що зараз Путін намагається створювати у Росії "ілюзію нормальності". Саме тому на фронт відправляють ті категорії населення, які у більшості росіян не викликають співчуття.

"У Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони помирають на фронті. Це ув’язнені, [національні] меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, і нові громадяни. Поки ці три групи воюють і помирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших", ― наголосила Романова.

Щодо ув’язнених, то їх просто "приносять у жертву". Зазначила Романова і той факт, що у в’язницях активно вербують жінок та відправляють їх на фронт. Таким чином, в Україні воюють десь тисяча росіянок.

Проте великий обмін полоненими 3 січня показав, що Росія таки потребує ув’язнених. Їх обмінюють набагато активніше, ніж звичайних мобілізованих. З 248 осіб, яких РФ повернула, 180 підписали раніше контракт із колонії. Тобто Росія повернула 70% полонених із судимістю.

На це може бути кілька причин. Їх можуть повернути на фронт, посилаючись на те, що вони недостатньо зробили, щоб отримати помилування. При цьому міжнародні норми забороняють відправляти на війну тих, хто вже був у полоні.

Засуджені з колоній найчастіше входять до складу штурмових військ, тому вони такі важливі для РФ. Зазначимо, що це також одна із причин, чому ця категорія так часто здається в полон українським солдатам.

Раніше "Телеграф" писав, що до Запорізької області приїхав ворожий підрозділ "Еспаньола". Її вже прозвали приватною армією Путіна. Прокремлівська партія "Єдина Росія" взяла цей підрозділ під свій контроль і вкладає в неї величезні суми, намагаючись перетворити на аналог ПВК "Вагнер".