В России нашли новый способ "мотивации" для заключенных идти на войну в Украину

Погода помогла Кремлю найти еще один вариант быстрого пополнения войск

В российских колониях начали массово отключать отопление на фоне сильных морозов до -35°С. Кремль использует резкое похолодание для того, чтобы склонить заключенных идти воевать в Украине.

Об этом сообщает издание "BILD на русском" со ссылкой на основательницу проекта "Русь Сидящая" Ольгу Романову. Она рассказала, что это один из способов пополнить ослабленные российские войска.

Россияне замерзают в своих домах, в том числе и москвичи

"По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре. Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину", ― сказала Романова.

Она отметила, что сейчас Путин пытается создавать в России "иллюзию нормальности". Именно поэтому на фронт отправляют те категории населения, которые у большинства россиян не вызывают сострадания.

"В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключенные, [национальные] меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных", ― подчеркнула Романова.

Что касается заключенных, то их просто "приносят в жертву". Отметила Романова и тот факт, что в тюрьмах активно вербуют женщин и отправляют их на фронт. Таким образом, в Украине воюют где-то тысяча россиянок.

Однако большой обмен пленными 3 января показал, что Россия таки нуждается в заключенных. Их меняют гораздо активнее, чем обычных мобилизованных. Из 248 человек, которых РФ вернула, 180 подписали контракт из колонии. То есть, Россия вернула 70% пленных с судимостью.

На это может быть несколько причин. Их могут вернуть на фронт, ссылаясь на то, что они недостаточно сделали для помилования. При этом международные нормы запрещают отправлять на войну тех, кто уже был в плену.

Осужденные из колоний чаще всего входят в состав штурмовых войск, поэтому они так важны для РФ. Отметим, что это также одна из причин, почему эта категория так часто сдается в плен украинским солдатам.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожскую область приехало вражеское подразделение "Эспаньола". Ее уже прозвали частной армией Путина. Прокремлевская партия "Единая Россия" взяла это подразделение под свой контроль и вкладывает в нее огромные суммы, пытаясь превратить в аналог ЧВК "Вагнер".