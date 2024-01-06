В Запорожскую область прибыло российское подразделение, которое хотят превратить в новый "Вагнер": подробности

Партия Путина создает собственную армию

На оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение "Эспаньола", в которое набирают бойцов через рекрутинг. На его основе провластная партия РФ "Единая Россия" планирует создать новую частную военную компанию (ЧВК).

Захватчики хотят сделать из "Эспаньолы" что-то наподобие "Вагнера". Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

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Российские войска начали размещать тренировочные базы ближе к Азовскому побережью. Боеприпасы и живую силу они перебрасывают туда, считая, что так Силам обороны Украины будет тяжелее нанести по ним удары.

"Новые подразделения приезжают на временно оккупированную территорию Запорожской области. Например, вражеская партия "Единая Россия" взяла себе под руководство подразделение "Эспаньола", которое они сегодня превращают в новую частную военную компанию наподобие "Вагнера", — сказал Федоров.

Он отметил, что изначально "Эспаньола" находилась в структуре "Восток". Это добровольческое подразделение, куда входили радикальные футбольные фанаты (ультрас), сторонники нацистской идеологии.

Однако позднее Кремль взял шефство над "Эспаньолой". Подразделение получило статус частной военной компании и начало набирать бойцов через рекрутинг. Предлагали вступить в ЧВК и украинцам, живущим на оккупированных территориях. Контракт можно заключить не менее чем на 6 месяцев.

Украинской разведке удалось узнать, сколько предлагают за вступление в "Эспаньолу". За месяц службы якобы платят по 220 тысяч рублей. Компенсации за ранение начинаются от 1 млн руб. Но, как сообщает ГУР, большинство из новобранцев не выживут после первого боя, а их родственники не получают обещанную компенсацию. В российской армии принято погибших записывать без вести пропавшими, а при таком статусе выплаты не производят.

Ранее "Телеграф" писал, что "Эспаньола" вербует женщин в штурмовые отряды, а ЧВК "Редут" принимают ВИЧ-инфицированных в свои ряды.