У Запорізьку область прибув російський підрозділ, який хочуть перетворити на новий "Вагнер": подробиці

Партія Путіна створює власну армію

На окуповану територію Запорізької області прибув підрозділ "Еспаньйола", до якого набирають бійців через рекрутинг. На його основі провладна партія РФ "Єдина Росія" планує створити нову приватну військову компанію (ПВК).

Загарбники хочуть зробити з "Еспаньйоли" щось на кшталт "Вагнера". Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

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Російські війська почали розміщувати тренувальні бази ближче до Азовського узбережжя. Боєприпаси та живу силу вони перекидають туди, вважаючи, що так Силам оборони України буде важче завдати ударів по них.

"Нові підрозділи приїжджають на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Наприклад, ворожа партія "Єдина Росія" взяла собі під керівництво підрозділ "Еспаньола", який вони сьогодні перетворюють на нову приватну військову компанію на кшталт "Вагнера", — сказав Федоров.

Він зазначив, що спочатку "Еспаньола" перебувала у структурі "Схід". Це добровільний підрозділ, до якого входили радикальні футбольні фанати (ультрас), прихильники нацистської ідеології.

Проте пізніше Кремль взяв шефство над "Еспаньйолою". Підрозділ отримав статус приватної військової компанії та почав набирати бійців через рекрутинг. Пропонували вступити до ПВК і українцям, які мешкають на окупованих територіях. Контракт можна укласти не менш як на 6 місяців.

Українській розвідці вдалося дізнатися, скільки пропонують за вступ до "Еспаньйоли". За місяць служби нібито платять по 220 тисяч рублів. Компенсації за поранення починаються від 1 млн руб. Але, як повідомляє ГУР, більшість новобранців не виживуть після першого бою, а їхні родичі не отримають обіцяну компенсацію. У російській армії прийнято загиблих записувати зниклими безвісти, а за такого статусу виплати не роблять.

Раніше "Телеграф" писав, що "Еспаньола" вербує жінок у штурмові загони, а ПВК "Редут" приймають ВІЛ-інфікованих до своїх лав.