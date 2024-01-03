Партія Путіна заманює вмирати за Москву: у ГУР озвучили розцінки

Пункти рекрутингу до "Еспаньйоли" діють і на окупованих українських територіях

Партія російського диктатора Володимира Путіна "Єдіная Россія" отримала власну приватну армію — ПВК "Еспаньола". Вона також активізувала рекрутинг до неї.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

За даними ГУР, з 2023 року "Еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці Путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії. На гроші з "Єдіной Россії" розпочався й триває активний рекрутинг.

У розвідці зазначили, що до ВПК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих суб’єктів РФ та тимчасово окупованих територій України. Останніх використовують у "м’ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу".

У ГУР підкреслили, що у пунктах рекрутингу до "Еспаньйоли", які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року.

За даними української розвідки, вмирати за Москву також заманюють "страховими виплатами":

1 млн рублів ― легке поранення;

2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 млн рублів ― важке поранення;

5 млн рублів ― смерть.

"Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого "гарматного м’яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам за посланого Москвою на смерть годувальника", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що батальйон окупантів "Еспаньола", який організували російські футбольні хулігани, наймає жінок у штурмові загони.