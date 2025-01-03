Сколько заключенных Россия отправила воевать против Украины: в разведке назвали цифру

При этом сейчас заключенным перестали выплачивать деньги за подписание контракта с российской армией.

По состоянию на ноябрь 2024 года, российский режим привлек к войне против Украины от 140 до 180 тысяч заключенных за различные преступления, отбывавшие наказание в российских исправительных учреждениях. Большинство из них погибли во время боевых действий против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила служба внешней разведки Украины. Там напомнили, что российское правительство отменило единовременные выплаты, предоставляемые заключенным после подписания контракта с российской армией.

"Раньше заключенные получали за контракт единовременную выплату 1 718 долларов США. В июле 2024 года размер выплаты увеличился до 3 524 долларов. При этом заключенные, а также их родственники лишены ряда выплат и льгот, получаемых участниками добровольческих формирований. того же зарплата такой категории лиц вдвое-вчетверо ниже, чем у других оккупантов", — отметили в разведке.

В общей сложности на начало 2024 года Россия имела "ресурс" в 350 тысяч заключенных, которых можно было бы отправить воевать. Однако это было в два раза меньше, чем в 2014 году и гораздо меньше, чем в 2022 году. Причиной столь резкого уменьшения "поголовья" зэков в РФ стала война в Украине, отметили в СВР Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой 2024 года в российских колониях придумали новый способ выгонять зэков на фронт. В домах начали отключать отопление в 35-градусные морозы, чтобы условия для заключенных стали невыносимыми и они отправились воевать.