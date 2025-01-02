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Війна — день 1044: росіяни прориваються біля Покровська та штурмують у Курській області

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російський наступ не зупиняється навіть на новорічні свята, а найгарячішими залишаються Покровський та Курахівський напрямки. На напрямку Покровська окупанти пустили у бій свої додаткові підрозділи на лівому фланзі та намагаються прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. При цьому суттєве загострення також сталося у Курській області. Своєю чергою західні експерти здебільшого переконані, що війна у 2025 році не закінчиться, хоча бої можуть бути тимчасово зупинені.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У посольстві Великої Британії в Україні повідомили, що 200 українських пілотів уже пройшли до базової льотної, наземної та мовної підготовки в Британії перед початком навчання на F-16.

Про те, що відбувалося 30 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1041: Україна провела обмін полоненими, а росіяни тиснуть на фронті

З ситуацією в Україні 31 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1042: загарбники просуваються біля Курахового, а в Росії гримлять вибухи

Про новини та події 1 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1043: успіхи ЗСУ у Курській області та новорічні обстріли

Теги:
#Україна #Росія #Війна