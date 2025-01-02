Война — день 1044: россияне прорываются возле Покровска и штурмуют в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление не останавливается даже на новогодние праздники, а самыми горячими остаются Покровское и Кураховское направления. На направлении Покровска оккупанты пустили в бой свои дополнительные подразделения на левом фланге и пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской области. При этом существенное обострение также произошло в Курской области. В свою очередь западные эксперты в большинстве своем убеждены, что война в 2025 году не закончится, хотя бои могут быть временно остановлены.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В посольстве Великобритании в Украине сообщили, что 200 украинских пилотов уже прошли в базовую летную, наземную и языковую подготовку в Британии перед начало обучения на F-16.

О том, что происходило 30 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1041: Украина провела обмен пленными, а россияне давят на фронте

С ситуацией в Украине 31 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1042: захватчики продвигаются у Курахово, а в России гремят взрывы

О новостях и событиях 1 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1043: успехи ВСУ в Курской области и новогодние обстрелы