Росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Сумах, спалахнула пожежа (фото та відео)

В будинку перебувало подружжя

Вранці у п'ятницю, 3 січня, росіяни атакували безпілотником приватний сектор міста Суми. Пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок атаки в будинку спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. У Сумській ОВА опублікували відео з місця.

Як розповів в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, в момент удару в будинку перебувала подружня пара. Всі живі, на місці працює ДСНС.

Постраждалий від російського "шахеда" будинок у Сумах. Фото t.me/sumyliketop

Telegram-канал "Кордон.Медіа" з посиланням на власні джерела поінформував, що подружня пара, яка постраждала від удару дроном, зверталася до медиків з отруєнням чадними газами. Загрози їхньому життю немає. Проте будинок подружжя сильно обгорів.

За даними Сумської ОВА, росіяни атакували Суми БпЛА типу шахед/гербера. Всього за ніч у небі над Сумщиною підрозділами ППО області було збито сім ворожих "Шахедів".

"Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", — додали в ОВА.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на п’ятницю, 3 січня, Київ та область атакували ворожі безпілотники. Внаслідок цього на Київщині, на жаль, одна людина загинула і ще четверо були поранені.