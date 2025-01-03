Россия атаковала Киев беспилотниками, поврежден жилой дом (обновлено)

По данным мониторинговых каналов, не менее двух беспилотников попытались прорваться к столице

В Киеве ночью 3 января прогремели взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога. Предварительно противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников, которые в очередной раз попытались атаковать столицу.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Об информации об атаке БПЛА и их количестве сообщили мониторинговые каналы.

Обновлено 6:05 Зафиксировано падение обломков российских беспилотников в двух районах. В Дарницком районе возник пожар в частном доме, который быстро потушили спасатели, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Информация о пострадавших устанавливается.

В Голосеевском районе, по данным мэра Киева Виталия Кличко, пожара на месте падения обломков нет. Службы обследуют место падения.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – написал Кличко.

По данным мониторинговых каналов, не менее двух беспилотников попытались прорваться к столице, такое же количество БПЛА все еще находится на территории области. Предварительно ПВО обезвредило цели, которые угрожали непосредственно Киеву. О последствиях ущерба на земле не сообщалось.

Как сообщалось ранее, в Печерском районе столицы после налета вражеских БПЛА 1 января был частично разрушен жилой многоквартирный дом в результате падения обломков. После атаки сообщалось, что несколько человек получили ранения, среди них беременная женщина. Во время атаки вместе с женой погиб выдающийся украинский нейробиолог Игорь Зима.