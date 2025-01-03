Росіяни завдали групового ракетного удару по Чернігову, є жертви

Містом був завданий груповий ракетний удар

У п’ятницю, 3 січня, російські війська завдали групового удару ракетами по Чернігову.

Про це повідомив у Telegram начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він додав, що за попередніми даними, були потрапляння до двох приватних будинків — обидва зруйновані.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Одна людина загинула, повідомив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Також наголошується, що росіяни атакували місто балістичними ракетами "Іскандер М", випущеними з Курської області.

Начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус попередив мешканців регіону про загрозу російського обстрілу. Про небезпеку попереджали і Повітряні сили Збройних Сил України.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 1 січня влаштували обстріл Києва і знищили будинок відомого нейробіолога Ігоря Зими. Він загинув разом зі своєю дружиною.

Як повідомлялося раніше, у Печерському районі столиці після нальоту ворожих БПЛА 1 січня було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок внаслідок падіння уламків. Після атаки повідомлялося, що кілька людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка.